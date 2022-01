Vico Equense: via i cassonetti dell’immondizia, ma diventa un posto auto

Per ottenere degli obiettivi comuni e raggiungere un cambiamento ci vuole lo sforzo di TUTTI. Ha commentato l’assessore al Turismo al comune di Vico Equense Ciro Maffucci. Maffucci si riferisce all’area adiacente all’ospedale in cui fino ad un mese fa erano collocati i cassonetti per smaltire gli indumenti usati. Maffucci stigmatizza l’idea che possa diventare un posto auto, preannunciando che presto la zona sarà occupata da una panchina con dei fiori. Qualche settimana fa, per restituire decoro all’area nei pressi dell’ospedale, abbiamo rimosso i cassonetti per il recupero degli indumenti in via Caccioppoli. L’idea di fondo sicuramente non era quella che si può vedere in foto (auto in sosta). Anzi, al più presto collocheremo una panchina e dei vasi con i fiori perché ci siamo resi conto che lasciare quello spazio libero ne danneggerebbe ulteriormente l’immagine. Questo per dire che prima di puntare il dito e cercare dei colpevoli per delle cose che non funzionano, ognuno di noi si deve impegnare per fare del proprio meglio. Solo dalla collaborazione tra amministrazione e cittadini si può fare e dare di più a Vico Equense. Operiamo insieme per una città più bella, più pulita, più decorosa!

I cassonetti che prima occupavano l’area