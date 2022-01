Vico Equense, strade bloccate per la festa di S. Ciro: protesta dei fieristi in corso per l’assenza delle bancarelle.

Traffico, caos e strade attualmente bloccate questa mattina 24 gennaio a Vico Equense. Sono in corso le proteste dei cittadini della città a causa del fermo del “no” del comune alle bancarelle per la festa di San Ciro. Era consuetudine, di fatto, celebrare la festa dei Santi Ciro e Giovanni il 31 gennaio. Purtroppo, causa Covid 19 e, dunque, per evitare assembramenti, non si potrà tenere la lunga processione per le vie della città. Per questo motivo sono scesi in strada oggi lunedì 24 gennaio 2022 i fieristi della Campania per protestare contro la decisione del Comune di Vico Equense.