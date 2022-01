Vico Equense: Stage di sei mesi per architetti e ingegneri under 35, pubblicato l’avviso del comune. 

Vico Equense: Stage di sei mesi per architetti e ingegneri under 35, pubblicato lโ€™avviso del comune.ย

๐—จ๐—ป๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฒ๐—ถ ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ถ ๐—”๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐˜๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐—œ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ. Il comune di Vico Equense ha pubblicato un avviso rivolto a n. 3 (tre) Architetti e n. 3 (tre) Ingegneri inoccupati under 35 con meno di 5 (cinque) anni di iscrizione nei rispettivi albi per lโ€™anno 2022.

I professionisti selezionati parteciperanno a un periodo di tirocinio, della durata di sei mesi, finalizzato alla partecipazione di uno stage formativo presso ๐—นโ€™๐˜‚๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐—จ๐—ฟ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ, ๐—Ÿ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฃ๐˜‚๐—ฏ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ถ, ๐— ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ ๐—จ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐—˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฎ.

Secondo le procedure individuate dallโ€™Amministrazione Comunale, alle persone scelte verrร riconosciuto un rimborso spese forfettario mensile pari a โ‚ฌ 500,00. Inoltre, verranno tutelate da una polizza assicurativa contro eventuali infortuni e malattie connesse con lo svolgimento dellโ€™attivitร e per la responsabilitร civile verso terzi.

Alla fine del tirocinio e su richiesta, il comune di Vico Equense rilascerร attestazione a firma del Tecnico Comunale responsabile, utile al professionista al fine di comprovare le conoscenze acquisite e corredare il proprio ๐™˜๐™ช๐™ง๐™ง๐™ž๐™˜๐™ช๐™ก๐™ช๐™ข ๐™ซ๐™ž๐™ฉ๐™–๐™š.

Tra i ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐˜๐—ฎ si punterร a favorire la formazione dei soggetti iscritti allโ€™Albo da un minore numero di anni, con punteggio maggiore a quelli con minore etร anagrafica, secondo le normative attualmente vigenti. A paritร di punteggio si privilegeranno gli architetti con il piรน alto voto di laurea.

La scelta dei professionisti verrร certificata da una ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ composta da n. 3 (tre) membri, di cui uno sarร designato dal Consiglio dellโ€™Ordine ed i rimanenti due dal Comune, di cui uno con funzioni di Presidente.

La ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ, che sarร possibile scaricare e consultare ai seguenti link (bit.ly/architettivico oppure bit.ly/ingegnerivico) dovrร essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietร (con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validitร ) attestante il possesso dei requisiti richiesti, contenente le generalitร del candidato, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la specifica della data di iscrizione allโ€™Albo e del voto di conseguimento della laurea, e lโ€™attestazione che non si abbia in corso alcun rapporto di lavoro.

๐—Ÿ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ, ๐—ถ๐—ป ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฎ ๐—น๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ, ๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—ถ๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ. Per ulteriori informazioni รจ possibile rivolgersi allโ€™Ufficio Urbanistica, contattando il numero telefonico +39 0818019276 o mandando una pec allโ€™indirizzo mail: protocollo@pec.comunevicoequense.it.