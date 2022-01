Vico Equense: rimossi i tralicci elettrici a Moiano per aprire un’autostrada nel bosco. Riportiamo di seguito quanto ci segnalano dei cittadini di Vico Equense, in Penisola Sorrentina:

Vogliamo segnalare l’ennesimo scempio ambientale che è stato fatto in Moiano di Vico Equense, località via Paradiso.

Nell’indifferenza, se non complicità, dell’amministrazione sono stati rimossi dei tralicci elettrici per aprire poi un’autostrada nel bosco (zona a rischio idrogeologico) per fare qualche favore ad “amici”.

Tali lavori hanno lasciato una strada di terra che alle prime precipitazioni abbondanti possono provocare smottamenti fangosi di rilevante portata.