Vico Equense, pista ciclabile fino a Pompei e restauro Villa Romana: pronti quasi 10 milioni

๐—œ๐—น ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฟ๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฉ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฅ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ. Presentate le schede progettuali che consentiranno al comune di Vico Equense di entrare, assieme ad altri 19 comuni della zona Sud di Napoli nel ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ผ ๐—œ๐˜€๐˜๐—ถ๐˜๐˜‚๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐˜ƒ๐—ถ๐—น๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ โ€œ๐—ฉ๐—ฒ๐˜€๐˜‚๐˜ƒ๐—ถ๐—ผ โ€“ ๐—ฃ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐—ถ โ€“ ๐—ก๐—ฎ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถโ€.

Il percorso degli olimpionici interesserร i comuni di Vico Equense, Castellammare di Stabia e Pompei. Un investimento di 5 milioni di euro e che sarร pronto entro il 2025. Si tratta di un tracciato ciclopedonale che collegherร i tre centri urbani e permetterร di implementare lโ€™offerta turistica di Vico Equense e di mettere a sistema le numerose attivitร turistiche che insistono lungo il tracciato. Luoghi che, specie nella stagione estiva, attirano un enorme flusso di turisti provenienti da tutto il mondo. ๐—จ๐—ป ๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟร ๐—ฑ๐—ถ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ผ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ถ, ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ถ๐—น ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐—”๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฃ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐—ถ, ๐—ถ๐—น ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฃ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐—ถ, ๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ถ๐˜๐˜ร ๐—ฑ๐—ถ ๐—–๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—น ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฆ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ, ๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ถ๐˜๐˜ร ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฉ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—˜๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ ๐—น๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—น๐˜‚๐—ป๐—ด๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ. Inoltre, il tracciato sarร utile per favorire e promuovere un elevato grado di mobilitร ciclistica e pedonale, alternativa allโ€™uso dei veicoli a motore, sviluppando cosรฌ unโ€™attenzione sempre crescente a forme di mobilitร alternativa, rispettose dellโ€™ambiente e che non producano inquinamento.

Si chiamerร percorso degli olimpionici perchรฉ utilizzati frequentemente da atleti professionisti per allenarsi nelle loro discipline specifiche, fra tutti i fratelli Abbagnale, indimenticabili campioni di canottaggio, e la medaglia dโ€™oro ai mondiali di Rio Alfredo Norvello. Atleti che spesso sono stati costretti ad allenarsi in condizioni pessime. Questi progetti sono una risposta in tal senso. Permetteranno inoltre di poter apprezzare, attraverso le soluzioni prospettate, lโ€™insieme delle eccellenze paesaggistiche, culturale e ambientali che abbiamo a nostra disposizione, portandole allโ€™attenzione di grandi flussi turistici che ogni anno, specialmente dโ€™estate, affollano la nostra penisola.

Altri 3,5 milioni verranno investiti per i lavori di ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ ๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฉ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฅ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฎ, progetto anchโ€™esso inserito nel CIS Vesuvio โ€“ Pompei โ€“ Napoli. Gli interventi si sostanziano di due componenti infrastrutturali. Oltre alla riqualificazione della Villa, i cui resti sono rinvenibili a ridosso dellโ€™arenile in localitร Pezzolo raggiungibile a piedi dallโ€™imbocco a valle del percorso meccanizzato, verrร realizzato un ascensore che dal centro di Vico Equense porterร fino alla rinomata ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—”๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฎ.

Questi nuovi percorsi ci permetteranno, sfruttando le risorse del Pnrr, di costruire opportunitร concrete per il rilancio dellโ€™offerta turistica di Vico Equense, attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze.