Vico Equense, open day pediatrici: attiva la piattaforma per le prenotazioni online del vaccino

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello rende noto che: «Alla luce delle due prossime iniziative, in programma domenica 16 e domenica 23 gennaio, riservate ai bambini della fascia d’età compresa tra 5 e 11 anni, è stato messo a disposizione dei cittadini un portale grazie al quale poter effettuare comodamente da pc o da cellulare la prenotazione del ticket di somministrazione del vaccino.

Per prenotarsi basterà andare sul sito https://vacciniamoci.comunevicoequense.it, registrarsi e selezionare giorno e fascia oraria disponibili. Si riceverà poi una e-mail di conferma dell’avvenuta prenotazione che sarà necessaria per la vaccinazione.

Ricordiamo che gli ambulatori dell’hub vaccinale dell’Ospedale “De Luca e Rossano” di Vico Equense saranno attivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Genitori e bambini saranno accolti in Piazza Marconi, all’orario indicato nella prenotazione, da Animatori e successivamente, si recheranno dall’equipe sanitaria che provvederà a stilare anamnesi del bambino e procedere alla somministrazione del vaccino contro il virus Sars Cov-2.

Al termine delle operazioni di vaccinazione, ci sarà una piccola sorpresa per tutti i bambini. Ringrazio la direzione sanitaria e tutto lo staff impegnato nella campagna vaccinale».