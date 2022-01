Vico Equense, lavori alle case popolari: il sindaco incontra David Lebro

Vico Equense, oggi il sindaco 𝗣𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗔𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼 ha incontrato il Presidente dell’Agenzia Campania di Edilizia Residenziale David Lebro per discutere degli 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗟𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗔𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼, 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮. Un confronto importante nato con l’obiettivo di chiedere interventi di 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 dell’intero complesso di palazzine. Lavori che sono necessari per tutelare il benessere e la qualità della vita di chi vive in quel quartiere. Ancor più significativa è la possibilità, studiata con il dottor Lebro, di inserire il comune di Vico Equense, e nello specifico gli alloggi IACP, nella 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹’𝗘𝗰𝗼𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝟭𝟭𝟬. Un’occasione importante per riqualificare il patrimonio immobiliare grazie all’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico, utilizzando le agevolazioni fiscali previste dal Superbonus finanziato dallo Stato con il 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗥𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼.