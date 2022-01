Vico Equense, incubo file per i vaccini, prendete esempio da Piano di Sorrento. Positanonews aveva ragione. Noi siamo tutto il giorno in mezzo alla gente ed è per questo che abbiamo fatto una battaglia quotidiana per l’hub vaccinale di Villa Fondi chiedendo una intesa fra maggioranza e minoranza e per un sistema di prenotazione. Salvatore Cappiello e Vincenzo Iaccarino, con il dialogo intrapreso a filo diretto fra il primo cittadino e l’ex, hanno evitato che la situazione degenerasse. E speriamo che la gente capisca che Positanonews lo ha fatto per i cittadini e basta .

A Vico Equense si è verificato quello che abbiamo denunciato con forza a Piano, si fanno le file per i biglietti, per poi fare le file per i vaccini. Il senso pratico e lo spirito di responsabilità ha prevalso, che poi anche questo sistema possa avere delle falle è sicuro, ma almeno a Piano si evita questo incubo .

In tutto questo SOTTOLINEIAMO le responsabilità dell’ASL Napoli e della Regione Campania. Ma RICORDIAMO che sono i sindaci le massime autorità sul territorio e loro, anche se non hanno una responsabilità diretta, devono darsi da fare per trovare soluzioni per i cittadini che rappresentano e dovrebbero tutelare come dei pater familias.