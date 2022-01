Vico Equense, incendio in un appartamento di Via Raffaele Bosco

Vico Equense, intorno alle 17.05 di oggi si è sviluppato un incendio in un appartamento sito in Via Raffaele Bosco. Sul posto sono giunti immediatamente i volontari ed i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Al momento non conosciamo le cause che hanno generato le fiamme anche si si tende ad escludere si tratti di un incendio doloso. Non sappiamo se ci siano persone ferite ma sicuramente si sono vissuti attimi di panico tra i residenti.

A dopo per aggiornamenti.