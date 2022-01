Vico Equense: in caso di positività all’interno delle classi gli screening a spese del comune per garantire la continuità della didattica in presenza.

Grazie alla convenzione stipulata con una ditta specializzata nelle operazioni di screening contro il virus Sars Cov-2, questa settimana siamo riusciti a dare continuità al rientro in presenza a scuola.

In diverse classi sia del Circolo Costiero che del Caulino si è reso necessario un intervento mirato che, per fortuna, ha dato esito negativo. Pertanto, le attività didattiche sono proseguite senza far perdere agli alunni ulteriori giorni di scuola.

𝗜𝗹 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗲 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗚𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲.

È stata programmata questa convenzione per fronteggiare una grave mancanza del governo rispetto alla Scuola Primaria. Una decisione presa per venire incontro alle famiglie dal punto di vista economico ma anche per evitare che queste fossero travolte dalla burocrazia. Ma più di tutto, per garantire una 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 agli alunni, sempre 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 .

A seguito di questa decisione, abbiamo stabilito ed ho informato le dirigenti scolastiche che, in caso di positivi all’interno delle classi, 𝗹𝗼 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗲 [sia il primo tampone “T0” che il secondo tampone “T5”] 𝗮 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲. L’obiettivo è quello di accelerare i tempi ed evitare di perdere giorni scuola.