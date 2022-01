Vico Equense, il 23 gennaio nuovo Open Day per vaccini anti-covid ai bambini

Dopo il successo dell’Open Day di domenica scorsa, il secondo appuntamento è per 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟯 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼. Nell’hub vaccinale dell’Ospedale De Luca e Rossano ci sarà la seconda giornata di Vaccinazione Pediatrica, riservata ai 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗱’𝗲𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝟱 𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝟭𝟭 𝗮𝗻𝗻𝗶. 𝗗𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟵.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯.𝟬𝟬 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟰.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟵.𝟬𝟬 genitori e bambini verranno accolti da animatori in Piazza Marconi e poi da operatori sanitari che provvederanno a stilare l’anamnesi del bambino e procedere alla somministrazione del 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀 𝗦𝗮𝗿𝘀 𝗖𝗼𝘃-𝟮.

𝗣𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝗿𝘀𝗶 basterà andare sul sito, registrarsi e selezionare giorno e fascia oraria disponibili. Si riceverà poi una mail di conferma dell’avvenuta prenotazione che sarà necessaria per la vaccinazione. Al fine di evitare assembramenti e fastidiose attese, è stato riproposto, il servizio “𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗼𝗱𝗲 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲”. Una volta recatisi in 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶 all’orario indicato sulla prenotazione, sarà consegnato un ticket numerato e sarà possibile seguire l’arrivo del proprio turno dal cellulare collegandosi al sito web. In questo modo gli utenti potranno seguire comodamente il proprio turno anche a distanza evitando code all’esterno ed all’interno del centro vaccinale. Al termine delle operazioni, ci sarà una piccola 𝘀𝗼𝗿𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶.