Vico Equense, ieri grande adesione all’Open Day Pediatrico per la fascia 5-11 anni. Somministrate 281 dosi

Vico Equense. Ieri si è registrata una grande partecipazione di bimbi e genitori presso l’hub vaccinale dell’Ospedale De Luca e Rossano per aderire all’Open Day Pediatrico riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni di età. Sono state infatti 281 le dosi somministrate.

Ad attendere i piccoli gli animatori che li hanno intrattenuti fino al momento del vaccino ed anche dopo la somministrazione per i bambini giochi e supereroi oltre alla consegna di un attestato di coraggio per ricordare questa importante giornata.

Con l’Open Day di dieri si raggiunge il totale di 620 vaccini effettuati ai bambini di Vico Equense della fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Un risultato che certifica il buon andamento della campagna vaccinale della platea scolastica.

Il sindaco Giuseppe Aiello ha voluto ringraziare la direzione sanitaria, i pediatri, gli operatori sanitari, gli animatori e quanti si sono prodigati per il successo di questa iniziativa, che sarà replicata anche domenica prossima con le stesse modalità.

Il primo cittadino ringrazia anche le aziende che hanno fornito gratuitamente gli strumenti digitali per le prenotazioni e per il servizio “eliminacode” che ha annullato il rischio di pericolosi assembramenti e, infine, ringrazia i consiglieri Daniela Gianna e Giovanni Visco per l’impegno profuso per la buona riuscita dell’iniziativa.