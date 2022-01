Vico Equense, giovedì 6 gennaio resta chiuso il centro vaccinale dell’Ospedale De Luca e Rossano

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello comunica che domani, giovedì 6 gennaio, il centro vaccinale dell’Ospedale De Luca e Rossano resterà chiuso. Pertanto, sarà possibile ritirare il ticket per la prenotazione del vaccino anti-Covid venerdì 7 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in piazzale Giancarlo Siani.

I tagliandi verranno erogati per fascia oraria, in modo da non congestionare l’afflusso di persone dinanzi all’hub vaccinale.

Per una corretta riuscita dell’operazione e al fine di evitare pericolosi assembramenti, si invitano i cittadini ad osservare la massima puntualità.