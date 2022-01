Vico Equense: da domani stop alla distribuzione dei ticket per il vaccino. Da lunedì 10 gennaio in piazzale Siani non saranno distribuiti i ticket di prenotazione del vaccino contro il virus 𝗦𝗮𝗿𝘀 𝗖𝗼𝘃-𝟮.

Abbiamo preso questa decisione a fronte dei 𝟵𝟬𝟬 𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗱𝗶 distribuiti nella sola giornata di venerdì 7 gennaio, che serviranno alle inoculazioni delle giornate di 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟭𝟬, 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶̀ 𝟭𝟭 𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟭𝟮 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼.

Sarà mia premura informare i cittadini, già dalla giornata di domani, su eventuali 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 ma solo dopo le relative risposte ai quesiti già posti alla Regione Campania, in particolare in merito al ripristino del sistema di chiamata attraverso la piattaforma regionale online la cui eliminazione è stato un grave errore e la causa di tanto caos.

Finora è stato fatto il possibile per venire incontro alle esigenze dei cittadini che intendono vaccinarsi ma anche per aiutare le autorità sanitarie in evidente difficoltà a regolamentare l’afflusso di persone verso l’hub vaccinale.

Siamo in continuo contatto con i coordinatori del presidio ospedaliero, e da 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟯 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼, saranno aumentate le dosi giornaliere e le postazioni di somministrazione.

𝗢𝗰𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗽𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ con l’obiettivo di vaccinare più cittadini nel minor tempo possibile.