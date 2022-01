Vico Equense, covid 19: nuove disposizioni per le prenotazioni delle vaccinazioni.

Visto il numero in aumento di richieste di vaccinazioni, a sostegno delle operazioni dell’hub vaccinale dell’Ospedale De Luca e Rossano, da domani mercoledì 5 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 esclusivamente in Piazzale Giancarlo Siani, grazie all’ausilio di dipendenti comunali e di un agente di Polizia Municipale, verranno consegnati i ticket per fascia oraria ai cittadini che vorranno vaccinarsi contro il Covid-19. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

E solo per la giornata di venerdì, verranno consegnati anche i ticket validi per il sabato mattina. Le operazione di vaccinazione inizieranno sempre alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 il sabato mattina. Per ogni ora sono state previste 50 somministrazioni.

La disposizione si è resa necessaria al fine di evitare pericolosi assembramenti dinanzi agli hub vaccinali che possano mettere in pericolo la salute delle persone. Si raccomanda, pertanto, la massima puntualità da parte dei cittadini, al fine di non ingolfare il servizio e di non incorrere in spiacevoli ritardi.