Vico Equense, cittadini sconvolti dal dolore: addio alla maestra Tania

Ecco la notizia che tutti i vicani avrebbero mai voluto sentire nella loro vita. Il cuore buono e gentile di Tania Grieco ha cessato di battere. Conosciuta da molti cittadini della penisola sorrentina e di Vico Equense come la maestra Tania, si tratta di una donna che ha dedicato la sua intera vita al lavoro e alla famiglia che tanto amava. Maestra e mamma per i suoi alunni… non solo in classe, ma anche nella vita. Una donna saggia, dolce, pacata e con un sorriso inconfondibile. Non ci sono parole per descrivere il dolore che ha trafitto i cuori delle tante generazioni di vicani che hanno giovato dei suoi insegnamenti e del suo amore. Grazie maestra Tania, che la terra ti sia lieve. Sincere condoglianze da Positanonews a suo marito Giuseppe e all’intera famiglia sconvolta dal dolore.

Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio che dai social circondano di affetto la famiglia colpita dal dolore immenso. Ecco, ad esempio, come la ricorda Linda Starace: E come si può dimenticare quanto ci hai voluto bene? Che a turno ci portavi a casa tua e ci preparavi il pranzo dopo la scuola? Sei stata una mamma che ha accudito i suoi alunni come propri figli, quanti ricordi, e quanti sorrisi, tempi in cui avevamo poco ma avevamo tutto. Ora sei volata in cielo, e mi sento spezzare il cuore, ma sono certa che da lassu guiderai tanti bimbi che sono volati troppo presto, con il tuo fare materno e con il tuo dolce sorriso. Non ci sono parole per un dolore così immenso Noi che abbiamo avuto il privilegio di viverti, conoscerti,,apprezzare le tue qualità e la tua forza, ti porteremo sempre nel cuore. CIAO MAESTRA TANIA

Tanti i ricordi che adesso affiorano, tante parole che avremmo potuto dirci e ora? Ora sarai la maestra di tanti angeli che ti ameranno come ti abbiamo amato noi! – scrive Esterina.