Vico Equense, cinque milioni di euro per il palazzetto dello sport, si farà anche una piscina . Sono fondi per progetti di rigenerazione urbana. In questo caso la riqualificazione del cortile esterno del palazzetto dello sport di via Madonnelle, il cui piano prevede anche la realizzazione di una piscina, e delle aree esterne del campo sportivo di Massaquano, che dovranno essere risistemate e dove verrà realizzata una nuova tribuna. Per il primo intervento saranno destinati 3 milioni euro, per il secondo 2 milioni. Un grosso finanziamento per una zona che, nel caso palazzetto, è rimasta nel degrado per anni per scelta dell’amministrazione comunale. Un paradosso , scrive Ilenia De Rosa sul Mattino di Napoli , se si pensa che i 3 milioni serviranno a rimettere in sesto una zona usata illegalmente come discarica dal Comune stesso. Quel luogo col tempo è stato trasformato, infatti, in un deposito a cielo aperto, sequestrato per ben due volte. Da un sopralluogo effettuato da carabinieri e polizia nel 2018 è emersa, infatti, la violazione dei sigilli e il deposito di nuovo materiale di scarto proveniente da cantieri edili con trasgressione delle norme in materia ambientale (la prima discarica illegale è stata scoperta nell’aprile 2015). E ancora oggi si vedono tubi, pali, lampioni, cemento, e altre attrezzature depositate lì. A breve, però, non sarà più così.