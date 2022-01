Vico Equense, a Moiano con la pandemia e la crisi mettono le strisce blu, i cittadini protestano con un volantino

Vico Equense, a Moiano con la pandemia e la crisi mettono le strisce blu, i cittadini protestano. La Befana ha portato una brutta sopresa per i cittadini di Moiano, strisce blu a pagamento. Su tutte le auto un volantino di protesta In un momento così difficile, sia sanitario, sono in centinaia costretti a rimanere chiusi in casa con il coronavirus Covid – 19 , che per l’economia, non era il caso di rinviare questo provvedimento?