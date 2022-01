Vico Equense: 2000 multe non pagate relative alle violazioni del codice stradale.

La Polizia Locale ha recuperato 2100 verbali non eseguiti, che vanno dal 2017 al 2019, relativi a violazioni del codice della strada. Le suddette multe sembrerebbero raggiungere addirittura una somma pari a 317 mila euro. Riparte dunque, a Vico Equense, la caccia ai morosi delle multe stradali.

Il lavoro di recupero delle multe non riscosse è un problema ricorrente nei Comuni della Penisola, che non si ritrovano soltanto a fare i conti con gli utenti della strada – che cercano di prendere tempo per trovare le somme necessarie al pagamento delle sanzioni -, ma spesso si ritrovano a dover dare la caccia a persone introvabili, o anche a rivalersi su individui nullatenenti.

Fatto sta che dal 2017 al 2019 sono stati 2100 i verbali non onorati dai trasgressori, per un totale di 317 mila euro non incassati. Tale somma di denaro ha fatto scattare la determina del responsabile della Polizia Locale, Ferdinando De Martino, per demandare i soggetti preposti al recupero dei titoli maturati, ovviamente tenendo conto dell’aggio sulle somme effettivamente incassate. Come specifica il dirigente comunale nel suo provvedimento, si tratta di violazioni alle norme del Codice della Strada regolarmente accertate, contestate e notificate.