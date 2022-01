Verona-Salernitana si gioca,le probabili formazioni

VERONA-SALERNITANA (STADIO BENTEGODI, ORE 20.45)

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Toniolo, Kivila, Terracciano, Sutalo, Ruegg, Depaoli, Lasagna, Kalinic. Allenatore: Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Veseli; Djuric, Gondo. A disposizione: Belec, De Matteis, Motoc, Perrone, Jaroszynski, Kechrida, Schiavone, Capezzi, Russo, Bonazzoli, Cannavale. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.

Diretta tv: Dazn

La Salernitana torna in campo: a distanza di ventitré giorni dalla sonora sconfitta interna con l’Inter, i granata si apprestano ad affrontare il Verona, dopo aver saltato causa Covid le gare con Udinese e Venezia, il cui risultato è sub iudice. Nonostante numerose assenze, la Salernitana al Bentegodi ci sarà, seppur con molti calciatori della Primavera che si accomoderanno in panchina. Colantuono dovrebbe optare per il 3-5-2, dando ancora fiducia a Fiorillo tra i pali. In difesa spazio a Delli Carri come braccetto destro, con Gyomber e Gagliolo a completare la linea difensiva.

Gli esterni di centrocampo saranno Zortea e Veseli, con Mamadou Coulibaly, Di Tacchio e Kastanos a comporre il terzetto di centrocampo. Nessun dubbio sulla coppia d’attacco che sarà composta da Djuric e Gondo. A partita in corso Colantuono potrà contare su Jaroszynski, Kechrida, Schiavone, Capezzi e Bonazzoli, oltre ai tanti giovani della Primavera convocati per l’occasione.

fonte salernitana news