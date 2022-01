Vaccini pediatrici a Meta, il sindaco: “Tra la prima e la seconda dose devono passare dai 21 ai 40 giorni”. Sono oramai entrate nel vivo le vaccinazioni pediatriche, per la fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni. In questo periodo di pandemia, caratterizzato da una forte risalita dei contagi da Coronavirus, il governo sta chiedendo ai cittadini d’Italia a confidare nei vaccini, non soltanto per loro stessi ma anche per i loro figli.

Proprio per questa esigenza, a Meta si stanno vaccinando i più piccoli presso l’istituto comprensivo Buonocore-Fienga grazie all’immenso lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Tito, con l’assessore alla Salute Angela Aiello e dall’Asl Napoli 3 Sud attraverso il responsabile della campagna Covid-19 il dottor Antonio Coppola.

Positanonews, in seguito alle domande e ai dubbi dei genitori, ha sentito proprio il primo cittadino metese. Presso l’hub vaccinale delle scuole medie, “Ai bambini dai 5 agli 11 anni viene somministrato il Pfizer. Tra la prima e la seconda dose devono passare dai 21 ai 40 giorni”.