Vaccini in Penisola Sorrentina, Villa Fondi apertura domenicale open day e domani a Meta per i bambini

Siamo subissati da richieste e telefonate in redazione dalla Penisola Sorrentina, tamponi molecolari ( come abbiamo scritto sono finiti, aspettate la Befana, ndr ) , tamponi rapidi alcune farmacie li hanno esauriti, sulla campagna vaccinale sarebbe il caso di avere una informazione unica su tutto il territorio da Massa Lubrense a Vico Equense , noi siamo disponibili in questo momento di emergenza ma non riusciamo a reperire tutte le informazioni . Positanonews si è messa in contatto con i sindaci , che ringraziamo . Salvatore Cappiello, primo cittadino carottese, ci informa che è confermata l’apertua di Villa Fondi , questa mattina domenica 2 gennaio, in open day ( i pfizzer sono finiti subito, poi ci sono i vaccini Moderna, ndr ), poi proseguirà come concordato . Poi, come ha comunicato l’amministrazione comunale e l’ASL di Napoli, ci sarà la mattina per prenotazione e il pomeriggio in open day. Inoltre domani a Meta ci sarà l’oped day per i bambini .