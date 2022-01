Vaccini in penisola sorrentina, fra open day , hub vaccinali e Ospedale ci vorrebbe un coordinamento per informare i cittadini. Purtroppo noi di Positanonews continuiamo a parlare della vicenda vaccini per il coronavirus Covid – 19 , sinceramente non avremmo voluto cominciare l’anno in questo modo, ma l’ondata pandemica è davvero grossa, anche se questa variante Omicron , molto virale, non sembra gravissima, manca del tutto una organizzazione comprensoriale , che oggi riteniamo necessaria visto il momento difficile.

Ci sono tre hub vaccinali, il principale è quello di Villa Fondi a Piano di Sorrento, poi Sant’Agata a Massa Lubrense, questi primi due , come ASL , la referente è la dottoressa Formisano, e all’Ospedale di Vico Equense, che dipende dal direttore del nosocomio . Inoltre ci sono gli open day gestiti dal dottor Coppola.

Solo oggi siamo riusciti noi di Positanonews a far sapere che ci sarà un’open day a Meta domani, mentre non sapevamo dell’apertura mattutina di questa domenica di Villa Fondi, che poi proseguirà domani pomeriggio con opend day, mentre la mattina sarà a prenotazione.

Un tipo di organizzazione comprensoriale ed informativa sarebbe auspicabile, l’ex sindaco carottese Vincenzo Iaccarino cercava di fare da trade d’union con tutte le parti in causa, lui, con un COC di livello, come lo tiene Sorrento col sindaco Coppola e Soldatini di Meta, per dire dei nomi di persone attieve, potrebbero mettersi insieme per organizzarsi al meglio.

Abbiamo fatto noi decine di telefonate per sapere, per esempio, che non c’erano tamponi molecolari fino alla Befana neanche nei laboratori privati, e che in molte farmacie sono finiti anche i tamponi rapidi. Ora è necessario avere un quadro della situazione con comunicazioni chiare e responsabili invitando tutti alla calma.

Se possibile vi consigliamo di rinviare qualsiasi scelta, mantenendo le misure di sicurezza.