Vaccini a Piano di Sorrento: situazione normalizzata a Villa Fondi. In questo momento di pandemia, nel corso della quarta ondata, caratterizzata da una forte risalita dei contagi di Coronavirus, il governo sta chiedendo ulteriori sforzi ai cittadini italiani, puntando appieno sui vaccini.

Tra vari green pass in scadenza e la prossima impossibilità di entrare nei negozi che non vendano beni di prima necessità a meno che non si abbia la certificazione verde, sono in molti i cittadini a doversi sottoporre alla somministrazione, soprattutto alla terza dose.

Dopo varie vicissitudini e momenti difficili, a Villa Fondi, il centro vaccinale di riferimento per i cittadini di Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello e Sorrento, la situazione pare oramai essersi normalizzata. Procedono velocemente le vaccinazioni, anche oggi, domenica 23 gennaio 2022.