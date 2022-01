Vaccinazioni pediatriche in Penisola Sorrentina: ecco come prenotare. A partire dal mese di febbraio anche per le vaccinazioni pediatriche anticovid-19, per i bambini della fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, è attivo il sito openday.soresa.it

Gli utenti si prenotano, scegliendo giorno e luogo di vaccinazione.

Questi i giorni di somministrazione presso i tre hub vaccinali della penisola sorrentina.

Al centro vaccinale di Villa Cerulli, a Massa Lubrense:

venerdì pomeriggio e sabato mattina;

A Villa Fondi di Piano di Sorrento:

mercoledì pomeriggio e sabato mattina

All’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense:

martedì, mercoledì e giovedì mattina.