Vaccinazioni pediatriche in Costiera Amalfitana: ieri somministrate 130 dosi. Ieri alla seduta dedicata alla fascia pediatrica sono state somministrate 130 dosi. Ad informare i cittadini della Costa d’Amalfi è stato il delegato alla Sanità Andrea Reale.

Lunedì prossimo e per il successivo è prevista la medesima iniziativa.

Ancora un accordo appello per l’iscrizione in piattaforma per la fascia 5/11 anni, invitandovi a parlare con i vostri pediatri per dirimere eventuali dubbi e perplessità. È sacrosanto nel caso specifico dei bambini una informazione corretta, che può essere fornita in modo serio solo da coloro che si occupano della salute dei vostri bambini, ovvero i pediatri.

Da oggi, periodicamente, grazie alla puntuale elaborazione di dati ufficiali, siamo in grado di fornirvi un quadro completo della campagna vaccinale in Costa d’Amalfi. Anche questa iniziativa di elaborazione dati del comprensorio, è possibile grazie a due giovani volontari, che danno una mano in modo diverso, ma pur sempre a beneficio del territorio.

Cliccate qui per visionare i dati

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/b3a519ee-11fa-4671-852e-766cdb266386/page/p_qz29ssxarc

Agli operatori e a tutti i volontari il va il doveroso ringraziamento mio e di tutti i Sindaci della Costa d’Amalfi.