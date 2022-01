“Vacanza” prolungata per il Sorrento che, con enorme dispiacere, è costretto ad arrestarsi per Covid. “Quando il Covid entra nelle nostre vite si è costretti a rimanere a casa, per noi però è un po’ diverso perché questo maledetto virus costringe tutti noi a stare lontano dalla nostra casa, lo stadio Italia. Aspettiamo fiduciosi che coloro che sono risultati positivi si negativizzino e che l’impianto di via Califano torni a pullulare di atleti, grandi e piccini. Anche l’attività dell’Academy (eccezion fatta per la scuola calcio) infatti è sospesa in via precauzionale – ed i campionati giovanili regionali riprenderanno soltanto il 29/30 gennaio”, si legge in una nota.