USCA SANT’AGNELLO, LA LETTERA DEL DOTTOR SANSONE CATELLO “NON E’ VERO CHE MANCAVANO MEDICI ALL’APPUNTAMENTO”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dal dottor Sansone a proposito di quanto mandataci da una utente che si è recata a farsi il tampone all’USCA di Via Angri, che comprende tutta la popolazione della penisola sorrentina da Sorrento a Massa Lubrense e Vico Equense . La nostra utente convocata alle ore 8 ( e si riferiva solo per quell’ora ) non aveva trovato i medici, poi venuti successivamente .

Gentile redazione del quotidiano online Positano News,

Sono il dottore Sansone Catello, numero di iscrizione all’ordine 037694, attualmente impiegato in forza alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale presso il Punto Fisso USCA di Sant’Agnello.

Mi rincresce scriverVi in merito ad una notizia falsa pubblicata il giorno 7 gennaio 2022 sul Vostro sito nella quale si parla di un disservizio dovuto ad una nostra mancanza (medici assenti all’appuntamento con l’utenza). È disdicevole che il Vostro giornale pubblichi notizie tendenziose e false senza nemmeno aver cercato alcun riscontro. Le suddette notizie gettano ombra sull’onestissimo e volenteroso lavoro (quadruplicato nella mole in poche settimane al netto dello stesso organico) che in un momento storico così difficile la nostra equipe sta affrontando.

Aspettiamo la segnalazione di una pubblica smentita. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento con l’utenza e la Vostra redazione.

Distinti Saluti

Catello Sansone

Abbiamo dato voce all’utenza che la mattina alle 8 ( ore otto) , quando gli hanno dato l’appuntamento, non avrebbe trovato medici , e ha documentato questo con video e decine di testimoni , evidentemente la persona in questione, che faremo confrontare con il dottor Sansone, non ha verificato e allora il dottor Sansone ci confermerà che alle 8 ( ore otto) c’erano effettivamente delle persone e il nostro utente si è sbagliato o successivamente sono venuti i medici o che non erano ancora in postazione perchè stavano arrivando o semplicemente forse non era l’orario di convocazione e vi era stato un errore di convocazione.

Detto questo , forse sia i testimoni che il nostro utente si è potuto sbagliare, ma noi non abbiamo fatto altro che dare voce a chi ha manifestato questo problema, e avevamo il diritto – dovere di farlo. Prendiamo atto che non è così , non abbiamo modo di non credere nel dottor Sansone , ci farebbe piacere incontrare il dottor Sansone e intervistarlo .

In conclusione vogliamo sottolineare che al dottore Sansone e a il personale dell’USCA va la nostra stima e rispetto per il lavoro che fanno , ne profittiamo per chiedere di inviarci l’orario dell’USCA e , se possibile, quanti tamponi si stanno processando e se è previsto un open day per i tamponi o screening dall’ASL Napoli o Regione Campania.

Nell’augurarvi buon lavoro siamo sempre a disposizione

Michele Cinque

direttore@positanonews.it

338183048