USCA Costa d’ Amalfi ” È falsa la notizia che alcuni tamponi effettuati a Tramonti siano stati persi!” Non è vero che l’USCA a Tramonti perdesse i tamponi di verifica per il Coronavirus Covid – 19 come è stato scritto , lo spiegano dallo staff

“C’è stato un ritardo dovuto al fatto che i laboratori sono intasati, anche perché fatti a ridosso del weekend e perché Tramonti non è l’unico centro tamponi attivo al momento! Questa cosa è stata anche spiegata a coloro che hanno chiamato in cerca di spiegazioni!

Per favore, non create allarmismi e non screditate il lavoro di tanti volontari che si stanno dividendo tra il centro vaccinale di Castiglione e il centro tamponi di Tramonti!”

C’è un gran lavoro all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, dove si effettuano centinaia di tamponi, e all’USCA di Tramonti . Il ritardo nel processare i tamponi è una conseguenza del momento di difficoltà che si sta vivendo in Campania, la protezione civile con l’associazione Colibrì porta i tamponi al Ruggi di Salerno e possono passare anche cinque o sei giorni prima del risultato in questo momento .

L’USCA è troppo lontana da Positano, distante anche tre ore fra andata e ritorno , ma come abbiamo anticipato il 14 ci sarà a Piazza dei Racconti.

Siamo vicini ai medici e a tutto lo staff che si sta impegnando in questo momento difficile . Positanonews è l’unica testata giornalistica online registrata regolarmente , che pubblica in maniera quotidiana e continuativa in Costiera amalfitana, invitiamo i lettori a sincerarsi dell’autorevolezza di una testata data anche dall’avere una responsabilità legalmente riconosciuta .