Una storia d’amore e di coraggio

Croazia – Grga Brikic, escursionista, era impegnato in un’arrampicata lungo il Monte Drago, la vetta più alta della catena montuosa dei Monti Velèbiti (Alpi Bebie, Croazia) quando, a causa del terreno accidentato e forse per una manovra azzardata, precipita per quasi 45 metri lungo un pendio innevato finendo in un crepaccio. L’escursionista sopravvive alla caduta riportando però la frattura ad una gamba. Altri due escursionisti, che assistono all’incidente, allertano i soccorsi ma da dove si trovano, poco possono fare per aiutare l’amico, se non aspettare. I soccorsi impiegheranno 13 ore ad arrivare e poi recuperare Grka, ma in questo lasso di tempo si verifica un “miracolo”. Grga Brikic, infatti, non era solo, con lui c’era il suo cane, North, un Alaskan Malamute. L’animale, senza indugio, è disceso lungo il crepaccio innevato e ha raggiunto il padrone. Quando ha “capito” che era ferito ed impossibilitato a muoversi, gli si è accucciato sopra, facendogli da coperta, salvandogli di fatto la vita. “Senza questa coperta d’amore, il ragazzo non sarebbe sopravvissuto al freddo”, ha dichiarato il medico del soccorso alpino.

“Chi non ha avuto un cane non sa cosa significa essere amato” Arthur Schopenhauer (1788 – 1860).

di Luigi De Rosa

(fonte Daily Mail, 5 gennaio 2022, United Kingdom)

Grka e North amici per la vita (foto Daily Mail)