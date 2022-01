Un caffè con……Sergio Costa. La Grande Onda al Vivaio Ruoppo

Venerdi 28 gennaio 2022, alle ore 16.00, presso il Vivaio Ruoppo, organizzato dal movimento La Grande Onda-osservatorio Civico Indipendente sullo stato delle Acque, un caffè con il Gen. Sergio Costa, per fare il punto sullo stato dell’arte ad oggi tempo di pandemia. Posti limitati prenotazione obbligatoria e green pass rafforzato. L’evento sarà trasmesso in diretta facebook sul canale Grande Onda e da Positanonews.

Dai post sui social della Grande Onda, presieduta da Laura Cuomo, leggiamo:

La “Grande Onda” costruttiva e mai distruttiva, è un “movimento” APARTITICO di cittadini, sensibili alle problematiche relative all’inquinamento del nostro mare. Tante voci che, unite insieme, si fondono in un’onda gigantesca in grado di risvegliare le coscienze di chi potrebbe porre rimedio allo scempio che si sta perpetrando da anni, e sotto i nostri occhi, al mare e all’ambiente. UNISCITI A NOI!

Eravamo partiti mesi fa da una grande cosa, da una cosa grande… il Teatro Tasso per “un mare” di noi, per il nostro Generale Sergio Costa …

Poi il covid che torna, la zona gialla, le limitazioni… e il Generale Costa che non arretra di un passo: vengo lo stesso signora, ci vediamo in sicurezza e in numero limitato, ho piacere di incontrare la grande onda!

Il Generale Costa è così, è una persona veramente speciale!