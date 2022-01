Ultimi giorni per partecipare alla nona edizione di “Avalon in Arte”. I dettagli

Ultimi giorni per partecipare alla nona edizione di “Avalon in Arte”, l’Expo d’Arte Contemporanea con minipersonali e poesia organizzata dall’Associazione Culturale “Avalon Arte APS” di Salerno. Il termine ultimo è il 31 gennaio p.v. È possibile richiedere il regolamento e il modulo della domanda all’indirizzo avalonartesalerno@gmail.com.

L’esposizione si terrà a Salerno nel prestigioso PALAZZO FRUSCIONE – Vicolo Adelberga (ad. Via Dei Canali) nel cuore del centro storico dal 28 marzo al 14 aprile 2022 con inaugurazione sabato 2 aprile e finissage domenica 10 aprile,

L’opera con la poesia sarà inserita nel catalogo a cura della casa editrice “Studio Byblos” di Palermo con il codice ISBN, disponibile nei migliori store online.

Il tema è libero e possono partecipare sia artisti professionisti che emergenti, senza alcun limite di età, per le seguenti categorie: pittura, scultura, arte fotografica e poesia ispirata alle opere esposte.

Il format di “Avalon in Arte” è incentrato sulla sinergia tra le massime espressioni dell’arte: l’immagine e la parola. A ogni poeta sarà assegnata un’opera figurativa e ed egli si ispirerà ad essa per una lirica.

L’evento gode del patrocino del Comune di Salerno. La direzione artistica è della presidente Dina Scalera e l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli, critica a cura di Luigi Sinacori.

L’associazione è presente sui maggiori social network come Facebook, Instagram Twitter e Linkedin, formidabili veicoli di comunicazione e dove sono caricati foto e video delle pregresse edizioni, a testimonianza della cura e professionalità degli eventi finora organizzati.

“L’Associazione, dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid19, curerà l’evento rispettando le misure previste dal Governo, garantendo ai fruitori la tranquillità di ammirare le opere. – Chiosa la presidente Dina Scalera – La Cultura, l’Arte devono riprendere il proprio ruolo nella società e arricchire le i cori e le menti di tutti. Cerchiamo, perciò, artisti e poeti che accettino la sfida di riportare l’Arte in primo piano” .

La mission di “Avalon Arte” è di diffondere lo studio e lo sviluppo dell’arte in tutte le sue espressioni dalla pittura alla letteratura; avvicinare i giovani al mondo dell’arte e permettere loro di inserirsi in questo mondo, proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.