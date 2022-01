Tutto chiuso ad Amalfi: tanti i cittadini in quarantena. Appare deserta Amalfi, la cittadina capofila della Costiera Amalfitana, in questa fredda mattina di mercoledì 12 gennaio 2022. In questo periodo, caratterizzato dalla mancanza dei turisti della stagione estiva e dai soliti numeri delle feste natalizie, i bar e i ristoranti cominciano a chiudere.

Quest’anno, purtroppo, va aggiunto anche un altro fattore. Questo periodo di pandemia, infatti, è caratterizzato da una forte risalita dei contagi. Nel corso della serata di ieri, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Amalfi sono stati forniti i nuovi dati relativi alla diffusione del Coronavirus sul territorio comunale. Nella sola giornata di ieri sono stati registrati 33 nuovi positivi e 19 guariti, per un totale, al momento, di 349 casi positivi. I casi comunicati attraverso il bollettino includono tutti i positivi accertati, sia attraverso tamponi molecolari che antigenici.

Dunque, non soltanto la stagione invernale oramai inoltrata, ma anche il fatto che siano molti i cittadini in quarantena fa si che ad Amalfi risulti tutto chiuso e che siano davvero poche le persone a passeggiare per le strade del paese.

Anche in questo momento, però, Amalfi è sempre bellissima. E, presto, tornerà ad essere la regina della Costiera.