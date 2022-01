Turismo: verso l’addio al test antigenico per venire in Italia. A fine mese scadrà l’ordinanza che prevede per chiunque arrivi in Italia, anche se proviene da altri Paesi dell’Unione Europea, di presentare il certificato del test antigenico negativo al Covid, eseguito nelle 24 ore precedenti, prima di salire sull’aereo.

Il Ministero della Salute è orientato verso l’idea di non prorogare ulteriormente questo obbligo, riaprendo, dunque, ai viaggi senza tamponi antigenici o molecolari, ma applicando le regole del Green Pass.