Turismo a Ravello: oggi a Villa Rufolo incontro con gli operatori del settore

Oggi, giovedì 27 gennaio alle ore 16.30 presso l’Auditorium di Villa Rufolo incontro con gli operatori turistici del territorio. Dopo il proficuo appuntamento del 7 dicembre scorso e in vista dell’inizio della prossima stagione turistica, l’Amministrazione prosegue nelle sue attività di dialogo al fine di condividere e approfondire le principali tematiche di interesse della categoria nonché il recepimento di proposte e richieste. Per consentire a tutti la partecipazione sarà comunque possibile partecipare in streaming all’incontro, è necessaria la prenotazione da inviare al seguente indirizzo mail: staff@comune.ravello.sa.it.