Trasporti a Tramonti, dal 10 gennaio in vigore corse aggiuntive per gli studenti

Tramonti, costiera amalfitana. Dal 10 gennaio entreranno in vigore due servizi aggiuntivi, come deciso lo scorso 3 dicembre nell’incontro tra l’Onorevole Luca Cascone (Consigliere Regionale delegato ai Trasporti), il direttore della SITA SUD Srl Simone Spinosa e il Sindaco di Tramonti Domenico Amatruda.

Queste nuove corse sono state pensate per gli studenti, sia per la tratta Tramonti – Maiori – Amalfi sia per quella Tramonti -Nocera Inferiore.

Nella foto in calce al presente articolo tutti gli orari dei collegamenti.