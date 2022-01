Tramonti: sabato 22 gennaio l’open day per tutti i cittadini della Costiera. Il Comune di Tramonti ospiterà, il prossimo sabato 22 gennaio, un Open Day vaccinale rivolto a tutti i cittadini della Costa d’Amalfi con un’età superiore ai 12 anni. Per accedere alle vaccinazioni non è necessaria alcuna prenotazione, ma occorrerà presentare al personale predisposto la tessera sanitaria e un documento d’identità validi. Si ricorda, inoltre, che per ricevere la terza dose devono essere trascorsi almeno quattro mesi dall’ultima vaccinazione.

La giornata dedicata alle vaccinazioni si terrà presso il Centro Sportivo sito in frazione Pietre nella Tensostruttura, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, con l’ausilio di una Unità Mobile.La realizzazione dell’Open Day è stata possibile solo grazie alla collaborazione del Corpo Militare Ordine di Malta, del Ministero della Difesa – COVI, dell’ASL Salerno, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, della Associazione ONLUS “Vivere per Amare – Live to Love”, della Croce Rossa Italiana e di tutti i medici, infermieri e volontari che presteranno servizio ed assistenza e a cui vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di questo Comune.

L’Open Day ha l’obiettivo di semplificare l’accesso al vaccino: particolare attenzione sarà riservata ai soggetti con difficoltà deambulatorie, che potranno concludere la vaccinazione senza lasciare il proprio autoveicolo. Nella stessa giornata nella frazione Polvica, presso i locali dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli, si terrà uno screening della popolazione scolastica, che consentirà di avere una panoramica aggiornata sulla situazione dei contagi e grazie alla quale sarà possibile pianificare un rientro a scuola per gli alunni graduale e in totale sicurezza.

“Siamo soddisfatti per essere riusciti a mettere a disposizione della cittadinanza un hub mobile itinerante, certi che i cittadini di Tramonti e di tutta la Costiera risponderanno prontamente e con grande senso civico alla campagna vaccinale. Colgo l’occasione per rinnovare i miei ringraziamenti alle istituzioni, ai professionisti e ai volontari coinvolti”, ha dichiarato il Sindaco Domenico Amatruda.