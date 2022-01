Tramonti, sabato 22 gennaio chiusura del Centro di Raccolta di Pietre per open day vaccinale over 12

Tramonti. Domani, sabato 22 gennaio 2022, il Centro di raccolta di Pietre sarà chiuso per consentire l’open day vaccinale presso la tensostruttura. Appuntamento, senza prenotazione, dalle 9 alle 17, per tutti gli over 12. Ai ragazzi dai 12 ai 17 sarà somministrato il siero Pfizer. Si ricorda che è possibile effettuare la terza dose di vaccino se sono trascorsi 4 mesi dalla seconda dose o dalla positività al Covid.