Tramonti: sabato 15 gennaio giornata dedicata alla donazione del sangue. Sabato 15 gennaio 2022, presso la tendostruttura in località Pietre, il Comune di Tramonti, in Costiera Amalfitana, in collaborazione con l’Avis, ha organizzato una giornata dedicata alla donazione del sangue.

Dalle ore 8.00 alle ore 10.30, le persone dai 18 ai 65 anni (non oltre i 60 se per la prima volta) di peso non inferiore ai 50 kg, con intervallo di donazione di 90 giorni per gli uomini, 180 per le donne, potranno donare il sangue per combatterne la carenza in ospedale.

Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale potranno chiedere gratuitamente l’esecuzione del dosaggio quantitativo degli anticorpi.