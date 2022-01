Tramonti, l’esito dello screening scolastico del 22 gennaio ed i ringraziamenti del Sindaco e dell’Amministrazione comunale

Il Sindaco di Tramonti Domenico Amatruda e l’amministrazione comunale ringraziano tutti coloro che hanno operato con competenza e grande impegno per la buona riuscita dello screening della popolazione scolastica effettuato presso i locali dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli il 22 gennaio scorso: «L’iniziativa ha consentito di avere una panoramica aggiornata sulla situazione dei contagi e di pianificare la giusta strategia per un rientro a scuola graduale e in totale sicurezza. Nello specifico questi i numeri dei tamponi eseguiti: 272 tamponi su 382 alunni, 3 positivi; 41 tamponi al personale scolastico su 74, tutti negativi; 15 tamponi su 19 eseguiti agli operatori del trasporto, 1 solo positivo.

Un plauso speciale va all’associazione “Colibrì”, ai numerosi genitori che hanno aderito all’iniziativa, ma soprattutto alla farmacia Campitiello per aver donato i tamponi ed aver partecipato allo screening insieme agli operatori sanitari Serena Russo, Salvatore Campanile e all’assessore Paolo Campanile.

A tutti loro va la nostra più profonda riconoscenza».