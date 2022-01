Tramonti, l’attrice Manuela Arcuri sceglie il ristorante “Al Valico di Chiunzi” per questa domenica di gennaio

Tramonti. La bellissima Manuela Arcuri ha trascorso questa fredda domenica di gennaio nella città della costiera amalfitana ed è stata ospite del ristorante-pizzeria “Al Valico di Chiunzi”. Una graditissima sorpresa per i gestori del locale che hanno approfittato della gentilezza dell’attrice per scattare una foto ricordo di questa giornata insieme anche ad Enzo Mammato, noto dj di Maori e uomo di spettacolo, che ha portato l’Arcuri in Costiera amalfitana per una pizza speziale al Valico di Chiunzi. Un raggio di sole per la cittadina della costiera amalfitana in questa giornata segnata dal freddo e dalla pioggia.

La sensuale attrice ha forse voluto festeggiare i suoi 45 anni, compiuti ieri, in un anno che la porterà a coronare la sua storia d’amore con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco da quale ha avuto il figlio Mattia e che, secondo voci insistente, diventerà presto suo marito.