Tramonti: domani si inaugura la scuola “Giovanni Pascoli” dopo tre anni di lavori

Tramonti, Costiera Amalfitana: domani si inaugura la scuola “Giovanni Pascoli” dopo tre anni di lavori.

Il 18 febbraio 2019 iniziavano a Tramonti i lavori di adeguamento sismico della scuola “Giovanni Pascoli” con un milione e mezzo di euro stanziati dalla Regione. Sabato 22 gennaio 2022 l’inaugurazione della scuola ristrutturata fin dalle fondamenta.

Un intervento che è andato fino alle fondamenta: le parti strutturali dell’edificio, costruito in due lotti tra il 1972 e il 1978, risultavano, infatti, fortemente irregolari in pianta.

Non solo la realizzazione di un nuovo complesso fondale e di pareti in cemento armato per l’assorbimento delle azioni sismiche, ma anche un restyling complessivo con la riqualificazione degli infissi e della pavimentazione e la realizzazione ex novo degli impianti idrico, termico ed elettrico.