Tramonti. Attivazione servizio audioguide Flico per punti di interesse storico, culturale e paesaggistico

Tramonti, sotto la guida dell’amministrazione Amatruda, continua ad investire sulla promozione turistica del territorio, e lo fa affidandosi alla giovane start-up Flico, grazie alla quale è stato realizzato un capillare sistema di audioguide che permetterà a tutti, turisti e non, di scoprire facilmente le bellezze locali.

Nei punti di maggior interesse storico, artistico e paesaggistico del territorio comunale saranno posizionate delle targhe che, attraverso un’app gratuita disponibile per smartphone e tablet, permettono di accedere alla scheda del luogo.

La scheda, oltre a raccontarne le caratteristiche con una descrizione testuale, fornisce all’utente anche delle immagini e un’audioguida disponibile sia in italiano che in inglese. La possibilità di ascoltare il racconto dei luoghi si rivela di grande aiuto per i tantissimi visitatori che ogni anno scelgono Tramonti, e che necessitano di un supporto utilizzabile senza il bisogno di interrompere le proprie escursioni.

Usare l’app Flico è veramente facile. Occorre inquadrare con il proprio smartphone i QR Code presenti sulle targhe, permettendo all’applicazione di aprire la relativa scheda. Non solo: l’app è in grado, in base alla posizione rilevata, di suggerire i luoghi di interesse più vicini. Un sistema facile e veloce, che permette a Tramonti di entrare nella grande rete dei borghi turistici che hanno già scelto Flico come strumento di promozione.

Affidarsi ad un sistema popolare tra i turisti è un forte incentivo al suo utilizzo, essendo già tante le persone che conoscono Flico, che hanno l’app installata sul proprio dispositivo e che sono in grado di utilizzarla.

“Parliamo di una vera e propria rivoluzione in termini di digitalizzazione, un investimento in azioni concrete per la valorizzazione turistica dei luoghi di interesse storico-culturale e degli itinerari naturalistici della nostra Tramonti. Con questo nuovo supporto crescerà ancora di più la visibilità e la conoscenza delle attrazioni locali, anche da parte dei visitatori occasionali. Soprattutto a seguito della pandemia era necessario valorizzare i siti e i percorsi con attività di comunicazione, diffusione e pubblicità.”, ha dichiarato il vicesindaco Vincenzo Savino, “L’auspicio è di poter, nel prossimo futuro, ampliare il servizio così da includere un maggior numero di luoghi e curiosità”.