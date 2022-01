Traghetto proveniente da Palermo fermo nel porto di Napoli con 20 componenti dell’equipaggio positivi al Covid

Il traghetto “Florio” della compagnia Tirrenia, proveniente da Palermo, si trova da ieri pomeriggio bloccato nel porto di Napoli perché venti componenti dell’equipaggio sono risultati positivi al Covid-19. I passeggeri erano già sbarcati quando ci si è accorti della positività di un membro dell’equipaggio. E’ quindi entrato in campo l’ufficio di sanità marittima che ha effettato il test a circa 60 componenti dell’equipaggio e dopo alcune ore sono emersi 20 casi di positività. La nave è ormeggiata al molo 16 del Porto e al momento non può ripartire perché bisogna attendere che l’armatore sostituisca il personale, cambio che potrebbe avvenire già in serata.

Tutti coloro che si trovavano a bordo del traghetto sono stati contattati e avvertiti del focolaio di Covid-19, con l’avvertimento di controllare le proprie condizioni di salute nelle prossime ore.