Tragedia in Brasile, un pezzo di scogliera crolla sul lago e colpisce le barche dei turisti. Almeno 7 morti

In Brasile un grosso pilastro di roccia si è improvvisamente staccato dalla scogliera precipitando su alcune barche turistiche che navigano su Lago di Furnas, famoso per le sue acque verdi e la spettacolare sfilata di pareti rocciose lago turistico nello stato brasiliano sudorientale di Minas Gerais. Sarebbe di almeno 7 morti, 32 feriti e 3 dispersi il bilancio provvisorio del crollo.

Il grosso pezzo di scogliera si sarebbe staccato probabilmente a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Persone presenti su altre imbarcazioni più lontane, avendo visto la crepa aprirsi nella roccia, avevano tentato di avvisare le imbarcazioni vicine alla scogliera ma in poco tempo si è consumata la tragedia ed il grosso pezzo di roccia si è abbattuto con violenza su almeno tre imbarcazioni.