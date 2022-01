Tragedia di Pellezzano: oggi l’autopsia sui corpi di Nicholas e Ilaria, indagato un minorenne

Indagato per omicidio stradale colposo il conducente del veicolo che precedeva il motorino su cui viaggiavano Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove , vittime dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di Capodanno a Coperchia. È la novità più significativa emersa nell’indagine condotta dalla Procura di Salerno sulla tragica morte del 18enne di Pellezzano e della 15enne del capoluogo, andati a schiantarsi con uno scooter Piaggio Beverly 250 contro un palo in via Carlo De Iuliis mentre erano in compagnia di due amici, in sella a una Honda. Il 17enne che era alla guida dell’altro veicolo, insieme a una minorenne, è il destinatario dell’avviso di garanzia. Un atto in ogni caso dovuto in vista dell’esame autoptico, disposto per le 13 di oggi dal pubblico ministero Maria Chiara Minerva , sulle salme rimaste da sabato sotto sequestro all’obitorio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno. Nell’inchiesta, procedono congiuntamente Procura ordinaria e Procura dei minori. La famiglia del 18enne è rappresentata dall’avvocato Cecchino Cacciatore , quella della 15enne dal legale Damiano Palo . Rilievi e dinamica. Ieri il pm ha acquisito gli atti dei carabinieri che hanno svolto gli accertamenti sul luogo del sinistro costato la vita ai due giovanissimi fidanzati. Dai rilievi dei militari guidati dal maggiore Carlo Santarpia della Compagnia di Mercato San Severino è emerso che le due coppie, in sella ai rispettivi ciclomotori, erano insieme da circa un’ora, in giro per le strade di Pellezzano. La tragedia si è consumata poco dopo le 18, mentre procedevano in direzione Cologna. Il Beverly avrebbe superato la Honda, poi una improvvisa sbandata, con il conducente (Nicholas) che avrebbe perso il controllo. Il motorino ha colpito il marciapiede, terminando la sua corsa contro un palo dell’illuminazione. Un impatto fatale sia al guidatore che alla passeggera. Dietro di loro anche gli amici, per motivi ancora da chiarire, sono caduti dallo scooter, riportando ferite superficiali (sono stati in seguito medicati al “Ruggi”).

La ricostruzione dei soccorsi. La prima chiamata è giunta agli operatori dell’Avis, i quali però, proprio in quel momento, erano impegnati in un intervento a Scafati. La segnalazione successiva è stata per la “Solidarietà” di Fisciano, i cui paramedici si sono precipitati sul posto a prestare i primi soccorsi. Quindi l’arrivo dell’ambulanza medicalizzata da Salerno, ma il destino dei due fidanzati era già segnato. Sul luogo dell’incidente è infine giunto Francesco Bove, fratello di Ilaria nonché volontario Avis, che ha compiuto un estremo tentativo per salvare la minorenne, arrendendosi poi all’evidenza dei fatti.

La rabbia del fratello di Ilaria. Il giovane, con un nuovo post su Facebook, ha voluto precisare alcuni aspetti della triste vicenda: «Dirò le cose come stanno-Ore 18.20, 1 Gennaio 2022. Ricevo la chiamata di mia madre, incredula, che mia sorella ha avuto un incidente, che è a terra, in un lago di sangue, non si muove e non risponde. Immediatamente mi sono precipitato in macchina e da Solofra, ho raggiunto via Carlo de Iuliis, al seguito delle due ambulanze intervenute. Io quella sera non ero di turno. Ero a casa della mia ragazza per la festività di Capodanno. Non è vero che mi hanno portato sul posto con l’inganno. Non è vero che sono rimasto sotto choc, incredulo e immobile. Sfido voi tutti a fermarsi con la macchina, scendere e trovare vostra sorella immersa in un lago di sangue, riversa sull’asfalto freddo, con le mani volte al cielo, immobile. A inginocchiarsi avanti a lei, di fronte ai vostri genitori straziati, alzarle quel bellissimo maglioncino di filo, incrociare le mani e iniziare le compressioni sul suo torace insanguinato. Io non sono rimasto immobile, io ho fatto quello che potevo, quello che mi era stato insegnato. Non c’era comunque più nulla da fare al nostro arrivo, mia sorella non c’era più. Ma io ci ho provato comunque perché dovevo, stop».