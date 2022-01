Tragedia di Castellammare, uomo cade da un balcone e muore

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Tragedia di capodanno a Castellammare di Stabia. Un 80enne residente nel rione San Marco ieri pomeriggio è precipitato dal balcone del suo appartamento morendo sul colpo. Inutile i soccorsi e la corsa in ospedale: per lui non c’è stato nulla da fare, come riporta Stabia Channel

E’ quanto accaduto ieri in via Brambilla al rione San Marco. Per cause ancora da accertare, l’uomo è finito già dal bacone del suo appartamento al terzo piano di uno stabile. Ad accorgersi della tragedia appena consumatasi sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Saranno ora le indagini condotte dalle forze dell’ordine a scoprire la natura dell’episodio. Non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella di un dal malore che lo avrebbe potuto far cadere giù.

Proprio al rione San Marco, pochi mesi fa, un altro uomo finì per perdere la vita In quella circostanza, l’uomo residente a Roma era venuto a Castellammare e si trovava a casa della mamma in via Volta. In quella occasione fu lui a lanciarsi dal balcone morendo sul colpo.