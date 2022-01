Tragedia a Torre del Greco: la madre indiziata della morte del bimbo annegato

Tragedia a Torre del Greco: la Procura di Torre Annunziata ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti della donna di 40 anni madre del bambino di due anni, morto annegato ieri sera lungo la spiaggia de La Scala.

La donna è gravemente indiziata del reato di omicidio volontario. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e coordinate dalla Procura oplontina, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico della donna quale autrice dell’omicidio.

Era convinta che il figlio fosse affetto da problemi di ritardo mentale, ma dal punto di vista clinico non vi era alcuna conferma.

La donna, come riportato dalle testimonianze ieri sera si trovava in mare con il bambino tra le braccia.

Il marito ha lanciato l’allarme intorno alle 21,

La donna è stata interrogata nella caserma dei Carabinieri, alla presenza del difensore di fiducia, dal pm della Procura di Torre Annunziata il quale, al termine dell’interrogatorio, ha emesso un decreto di fermo nei suoi confronti per omicidio volontario. La donna, dopo le formalità di rito, sarà portata nel carcere femminile di Pozzuoli.

Il provvedimento è stato emesso in quanto “le indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e coordinate da questa Procura della Repubblica, iniziate nella serata del 2 gennaio e protrattesi senza soluzione di continuità sino alla mattinata odierna, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico della donna quale autrice del citato omicidio”.

La donna la sera del 2 gennaio, intorno alle 22.30 è stata ritrovata in mare sul litorale torrese, all’altezza di via Calastro, con il bambino privo di vita tra le braccia. Il marito aveva segnalato alle forze dell’ordine l’allontanamento da casa della donna con il figlio intorno alle 21 della stessa sera. Nonostante i tentativi di soccorso rianimazione il bambino è stato dichiarato morto per annegamento.