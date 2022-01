Tragedia a Salerno: uomo di Vietri sul Mare si lancia dal viadotto

A Salerno si è consumata una tragedia immane. Il traffico sul viadotto Gatto si è bloccato per qualche ora, molti pensavano si trattasse di un incidente. Attimi di incertezza e frustrazione per i rallentamenti, ma si è rivelato essere qualcosa di ben più grave. Sulla strada che conduce al porto di Salerno è stato purtroppo trovato senza vita il corpo di un 57enne del vicino paese di Vietri sul Mare. Giunti sul posto medici e infermieri non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, per cause ancora da accertare. Di primo acchito si è pensato ad un suicidio, ma tutto è al vaglio delle autorità competenti per ricostruire la dinamica, anche grazie alla testimonianza di un camionista che ha assistito alla scena. Intanto porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia della vittima.