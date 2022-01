Tragedia a Maiori: un uomo annega per salvare il suo cane

Tragedia a Maiori, testimonianza della moglie: un uomo annega per salvare il suo cane. Si è consumata una tragedia a Maiori, in Costiera Amalfitana: un uomo di settant’anni, nato a Tramonti, è annegato dopo essersi tuffato nella peschiera del suo giardino, in località Castello, per salvare il suo cagnolino.

Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari della vittima. I Vigili del Fuoco di Maiori hanno estratto il corpo dall’acqua e quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, forse avvenuto a causa dello shock termico. Il cagnolino è salvo.